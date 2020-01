Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Einbrecher festgenommen

Hasbergen (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Mittwoch zwei Einbrecher festnehmen. Anwohner des Fasanenweges bemerkten am Morgen zwei verdächtige Personen in der Straße und beobachteten diese. Als die beiden Männer in ein Nachbarhaus einbrachen, alarmierten die aufmerksamen Zeugen die Polizei in Georgsmarienhütte. Die Täter flüchteten und die beiden Zeugen teilten den Beamten die Fluchtrichtung und die Personenbeschreibung mit. Die beiden 23 und 33 Jahre alten Männer konnten schließlich in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden sie am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl, sodass sich die beiden Männer jetzt in Untersuchungshaft befinden.

