Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen (ots)

Am 03.04.2020, gegen 15:55 Uhr, kam es in der Delstener Straße in Hagen Eilpe zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Tatzeit war der Fahrer eines Pkw Hyundai in Richtung Eilpe unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem dunklen Pkw vom linken Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und touchierte dabei den hinteren linken Radkasten des Hyundai. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 500EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

