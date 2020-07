Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw war Ziel von Aufbrechern

Bücken (ots)

(opp) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangte, an der Bruchstraße in Bücken, offenbar ein Pkw in das Visier von Pkw-Aufbrechern. Demnach wurde versucht, den auf einem Hof abgestellten Ford aufzuhebeln, was jedoch mißlang. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeibeamten des Hoyaer Kommissariates bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell