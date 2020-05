Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sorgfältige Arbeit am Tatort zahlt sich aus: DNA-Profil führt auf Spur eines Einbrechers - Zwei Taten aus dem Jahr 2015 geklärt

Mönchengladbach (ots)

Wie wichtig und wertvoll eine gute und sorgfältige Spurensicherung sein kann, dies hat sich wieder einmal im Fall von zwei Einbruchsdelikten erwiesen, die bereits im Jahr 2015 im Mönchengladbacher Stadtgebiet begangen worden waren. "Tat endlich aufgeklärt": Dies durfte jetzt das ermittelnde Kriminalkommissariat gleich in zwei Akten vermerken.

Ein identisches DNA-Profil, das seinerzeit über Spuren an beiden Tatorten von der Mönchengladbacher Polizei gewonnen werden konnte, führte auf die Spur eines 32-jährigen Mannes, der in Frankfurt am Main in Untersuchungshaft sitzt. Bundesweit werden ihm mehr als 20 Wohnungseinbrüche zur Last gelegt. Er war im November 2019 nach einem Einbruch in Hessen festgenommen worden.

Die beiden Straftaten in Mönchengladbach waren am 17. November 2015 angezeigt worden: im Stadtteil Hardterbroich-Pesch an der Hardterbroicher Allee und im Stadtteil Venn am Windmühlenweg. In beiden Fällen waren die Terrassentüren aufgehebelt worden. In beiden Fällen gehörten unter anderem Bargeld und Schmuck zur Beute. Und in beiden Fällen konnte die Polizei eine nun zum Ermittlungserfolg führende Spur des Einbrechers sichern. (ds)

