POL-MG: Mit Fahrrad davongefahren: Geschädigte beobachtet Dieb

Ein Fahrraddiebstahl in Hardterbroich-Pesch ist der Polizei angezeigt worden.

Am Montag, 18. Mai, gegen 17.30 Uhr hatte eine Frau aus dem Fenster ihres Hauses an der Hardterbroicher Allee beobachten können, wie eine männliche Person mit ihrem Fahrrad, das vor der Haustür abgestellt war, in Richtung Hardterbroicher Straße davonfuhr.

Die Täterbeschreibung: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 25 Jahre alt, sportliche Statur, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, kurze Haare, bekleidet unter anderem mit kurzer, blauer Stoffhose. Der Mann trug zur Tatzeit eine blaue Gesichtsmaske.

Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

