Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Einbruch in Tankstelle

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

Am Mittwochmorgen, in der Zeit von 01:15 Uhr bis 02:10 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in die Tankstelle an der Lindenstraße ein. Die unbekannten Männer legten die akustische Alarmanlage und eine Überwachungskamera lahm. Anschließend brachen sie von der Rückseite her in die Tankstelle ein. Sie betraten Werkstatt- und Verkaufsräume. Auch im Inneren machten sie Überwachungstechnik unbrauchbar. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Bersenbrück sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439 / 9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell