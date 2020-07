Polizei Wuppertal

POL-W: W Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Wuppertal (ots)

Bei einem Brand am 25.07.2020, um 02:55 Uhr, in der Roßkamper Straße wurden eine Garage und eine Gartenhütte nahezu vollständig zerstört. Ein durch die Kriminalpolizei hinzugezogener Brandursachensachverständige konnte bei seiner Begehung am Montag (27.07.2020) zwar die Garage als Ausgangspunkt des Feuers ausmachen, aufgrund des Zerstörungsgrades jedoch bislang keine weiteren Aussagen zur Brandursache treffen. Auch ob ein vorausgegangener Einbruch in ursächlicher Verbindung zur Brandentstehung steht, ist Gegenstand der momentan laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei circa 60.000 Euro. (jb)

