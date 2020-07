Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Radfahrer gefunden - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.07.2020, gegen 20:35 Uhr), fand eine Zeugin einen schwer verletzten Rennradfahrer auf der Leichlinger Straße in Solingen, nähe der "Kreuzung Brücke". Der 56-jährige Mann aus der Nachbarstadt Langenfeld musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang bzw. dem Sturzgeschehen machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Solingen unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

