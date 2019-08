Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Radfahrer stürzen nach Kollision - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 07.08.2019, gegen 14.20 Uhr, fuhr eine 59-jährige Kempenerin gemeinsam mit anderen Radlern auf der Bahntrasse Brahmsweg in Kempen in Richtung Vorster Straße. Vermutlich geriet sie, da sie neben einer Bekannten fuhr, zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer aus Düsseldorf zusammen, als dieser die Gruppe passierte. Die 59-Jährige sowie der 61-jährige Rennradfahrer stürzten. Beide wurden leicht verletzt. /wg (926)

