Polizei Wuppertal

POL-W: W - Polizei löst Party nach PTB-Waffennutzung auf

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 25.07.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Party in der Viehhofstraße gerufen. Circa 35 Personen feierten, als zwei junge Männer in Streit gerieten. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde eine junge Frau (18) leicht verletzt. Einer der beiden Männer (19) zog während des Streits eine PTB Waffe und schoss damit mehrfach in die Luft. Die Polizeibeamten stellten die Waffe sicher, lösten die Feier auf und schrieben fünf Strafanzeigen wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Betäubungsmittelfunden bei drei Partygästen. (jb)

