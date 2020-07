Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz

Wuppertal (ots)

Am Sonntagmorgen (26.07.2020, 07:50 Uhr) stürzte ein Fahrradfahrer auf der Straße Am Waldschlößchen und verletzte sich schwer. Ein 38-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem E-Bike die Straße Am Waldschlößchen bergab in westlicher Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Er kollidierte mit einem Straßenschild auf einer Verkehrsinsel, verletzte sich schwer und wurde durch die Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell