Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei unterstützt Amtsgericht Minden bei Zwangsräumung

Minden (ots)

Gemeinsame Presseerklärung des Amtsgerichtes Minden und der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke:

Im Mindener Stadtteil Dützen wurde im Auftrag des Amtsgerichtes Minden am Freitagvormittag ein Einfamilienhaus zwangsweise geräumt. Weil der Mindener im Vorfeld keine Kooperationsbereitschaft erkennen ließ, ersuchte das zuständige Gericht die hiesige Kreispolizeibehörde um Vollzugshilfe. Da der polizeibekannte Mann der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene zugerechnet wird, wurden zur Minimierung der Eigengefährdung Spezialeinsatzkräfte eingesetzt. Diese trafen ihn im Garten des Hauses an. Die anschließende Hausübergabe der Gerichtsvollzieherin an den neuen Eigentümer verlief komplikationslos.

Bereits Anfang März wurde der Betroffene aufgefordert, das Anwesen in der Südringbrede freiwillig zu übergeben. Zeitgleich wurde angekündigt, dass bei Nichtbefolgung der Anordnung das Haus am 27. März 2020 im Rahmen der Zwangsvollstreckung geräumt wird. Neben den Spezialeinsatzkräften waren auch Einsatzkräfte der hiesigen Polizei eingesetzt.

