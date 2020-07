Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfallflucht bei Trunkenheitsfahrt

Wuppertal (ots)

Solingen - Polizeibeamte hielten am Sonntagabend (26.07.2020), gegen 22:40 Uhr, an der Kreuzung Weyersberger Straße, Auguststraße und Kotter Straße einen PKW-Fahrer (72) an, da sein Fahrverhalten als nicht verkehrstauglich bewertet wurde. So überfuhr der Fahrer unter anderem mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn und geriet auf die Gegenspur. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert, was sich sowohl in seinem Sprach- als auch Bewegungsvermögen ausdrückte. Zudem wies das Fahrzeug, ein silberner Opel Corsa, Beschädigungen auf. Im Laufe der Aufnahme stellte sich heraus, dass in der Heinestraße kurze Zeit vorher eine Unfallflucht mit einem entsprechenden Fahrzeug stattgefunden hatte. Dem Solinger wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Über die Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt. (jb)

