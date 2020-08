Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Versuchte Vergewaltigung auf Heimweg ¬- Tatverdächtiger festgenommen

Wuppertal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 02.08.2020, gegen 03:30 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee/Wittensteinstraße zu einer versuchten Vergewaltigung. Eine 28-jährige Wuppertalerin befand sich zu Fuß auf dem Heimweg, als sie von einem Mann zunächst verfolgt und angesprochen wurde. Die Frau ging nicht auf die Kontaktaufnahme ein und versuchte, sich von dem Täter zu entfernen. Im Bereich eines Grünstreifens sprang der Mann schließlich die Frau von hinten an und schubste sie in ein Gebüsch. Anschließend versuchte er, sich an ihr zu vergehen. Die Frau wehrte sich heftig und rief laut um Hilfe. Dies machte einen 20 Jahre und einen 30 Jahre alten Zeugen aufmerksam, die der Wuppertalerin zur Hilfe eilten und den Tatverdächtigen vertrieben. Anschließend nahmen sie die Verfolgung des Mannes auf und ergriffen ihn nach kurzer Flucht. Es gelang ihnen sodann, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der hinreichend und auch einschlägig polizeibekannte 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat gegen den Mann einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls bei dem Amtsgericht Wuppertal gestellt, über den im Laufe des Tages zu entscheiden sein wird. Die Frau erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

