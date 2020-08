Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Brand einer Gartenlaube - Polizei erhöht Präsenz und intensiviert Ermittlungen

Northeim (ots)

Einbeck, Otto-Hahn-Straße, Kleingartenverein Ostland, Mittwoch, 26.08.2020, 12.40 Uhr

EINBECK (köh) - Mehrere Anrufer meldeten Mittwochmittag eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Gartenkolonie Ostland in Einbeck.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Gartenlaube in Vollbrand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren aus Einbeck, Salzderhelden gelöscht. 40 Feuerwehrleute sind im Einsatz. In dieser sowie in einer weiteren Gartenparzelle wurden zwei Baumstümpfe angezündet. Die Polizei hat in diesem Kontext ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Brandlegungen in Einbeck und weiteren Ortsteilen hat die Polizeiinspektion Northeim neben der bereits kommunizierten Ermittlungsgruppe einen Führungsstab unter der Leitung von Polizeioberrat Niklas Fuchs, Leiter Einsatz der PI Northeim, mit mehreren Einsatzabschnitten eingerichtet. Unter anderem wird das Ermittlungspersonal des Polizeikommissariats Einbeck aus dem Zentralen Ermittlungsdienst der PI Northeim personell unterstützt.

Ab sofort wird die polizeiliche Präsenz in Einbeck und den Ortsteilen durch den Einsatz der Bereitschaftspolizei nachhaltig erhöht. Die Polizeiinspektion Northeim bittet Bürgerinnen und Bürger sachdienliche Hinweise dem Polizeikommissariat Einbeck, unter 05561-949780, mitzuteilen.

