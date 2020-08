Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Brand von Gartenlauben in einer Kleingartenkolonie an der ehemaligen Saline Salzderhelden- Nachtragsmeldung der PI Northeim

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Dienstag, 25.08.2020, 21:14 Uhr

Einbeck-Salzderhelden (koe). Insgesamt erfolgte die Brandbekämpfung durch ca. 100 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Einbeck, Salzderhelden, Vogelbeck, Sülbeck, Immensen, Drüber, Langenholtensen und Edesheim. Zudem waren das Technische Hilfswerk und ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort.

Die Polizeiinspektion Northeim war in der Nacht mit Funkstreifenwagenbesatzungen der Einsatz- und Streifendienste aus Northeim, Einbeck und der Tatortgruppe im Einsatz. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen durch die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe der PI Northeim mit einem entsprechenden Personaleinsatz aufgenommen. Der Brandort wurde zudem beschlagnahmt und die Fortsetzung der Spurensuche und -sicherung erfolgt am heutigen Tage durch die Spezialisten der Kriminaltechnik. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet.

Die vierköpfige Ermittlungsgruppe wird durch weitere Spezialisten und Einheiten unterstützt. Weiterführende Angaben zum Vorgehen der Polizei werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommuniziert.

Die 30-jährige Tatverdächtige zu den vorausgegangenen Brandstiftungen ist nach wie vor in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Die beiden Brände am Freitag, 21.08.2020, wurden durch die Beschuldigte eingeräumt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell