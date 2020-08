Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Wohnmobilstellplatz gegen Stromentnahmesäule gefahren und geflüchtet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstag, 25.08.2020, wurde der Polizei Einbeck gegen 10.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Wohnmobilstellplatz am Ochsenhofweg gemeldet. Zwei Zeugen konnten den eingesetzten Beamten mitteilen, dass ein Wohnmobil auf dem Stellplatz einparken wollte. Dazu wurde mehrmals hin und her rangiert und das Fahrzeug stieß letztendlich gegen die dortige Stromentnahmesäule, die dadurch beschädigt wurde. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß fuhr das Wohnmobil vom Stellplatz runter und entfernte sich. Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen merken und auch eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

