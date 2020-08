Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb stürzt und verliert sein Diebesgut

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 24 Jahre alter Einbecker wurde von der Marktleiterin eines Einkaufsmarktes in der Hullerser Landstraße/Ecke Insterburger Straße am Dienstag, 25.08.2020, gegen 10.00 Uhr beobachtet, wie er mehrere Dosen eines alkoholischen Mischgetränks in seinen Einkaufswagen stellte. Als er dann seinen leeren Rucksack benutzte, hat die aufmerksame Frau ihre Mitarbeiterin an der kasse informiert, den jungen Mann beim Zahlvorgang im Auge zu behalten. Zu einem Zahlvorgang kam es jedoch nicht. Der Mann lief vor der Kasse los, um den Markt zu verlassen. Es kam dann ins Schwanken und Taumeln und stürzte schließlich auf den Boden, wobei die Getränkedosen aus dem Rucksack fielen. Der Täter, der der Mitarbeiterin des Marktes allerdings namentlich bekannt ist, konnte aufstehen und aus dem Laden laufen. Anschließend ist er mit einem blauen Mountainbike geflüchtet. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Der Schaden beläuft sich auf rund 50,- Euro.

