Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Biogasanlage

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstag, 25.08.2020, wurde der Polizei Einbeck gegen 04.00 gemeldet, dass es in der Biogasanlage, Verlängerung Hannoversche Straße, im dortigen Holzbunker zu einem Brand gekommen ist. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es bereits gegen 03.30 Uhr offensichtlich zu einer Verpuffung in dem Holzbunker gekommen ist, wobei auch die Tür eines Rolltores verbogen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Einbeck war mit 50 Mann im Einsatz. Außerdem war auch das THW mit 15 und das DRK mit 8 Einsatzkräften vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Warum es zu einer Verpuffung gekommen ist, muss noch ermittelt werden. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden, aufgrund der länger andauernden Löscharbeiten.

