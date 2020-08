Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tragehilfe

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 07.08.2020, um 13:07 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Tragehilfe für den Rettungsdienst Heilenbecker Straße alarmiert. Aufgrund von unwegsamen Gelände war es dem Rettungdienst nicht möglich einen Patienten in den Krankenwagen zu verbringen. Daraufhin wurde Personal und ein Geländegängiges Fahrzeug nachgefordert. Die Feuerwehr rückte aus mit 5 Einsatzkräften , einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Gerätewagen Technik der Multifunktionell umgebaut werden und in diesem Fall eine Krankentrage aufnehmen kann. Der Patient wurde hiermit transportiert und dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 14:52 Uhr.

