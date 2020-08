Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Freilaufende Ziege im Hülsenbecker-Tal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2020, um 19:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Tier in Notlage alarmiert. Im Hülsenbecker-Tal war eine Ziege aus ihrem Gehege ausgebüchst. 4 Einsatzkräfte rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus, um die Ziege einzufangen. Nachdem das Tier eingefangen und in ein anderes Gehege verbracht wurde, konnte es bei Eintreffen der Tierpflegerin wohlbehalten an sie übergeben werden. Der Einsatz endete um 20:16 Uhr.

