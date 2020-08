Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Küchenbrand

Ennepetal (ots)

Zu einem Küchenbrand im Ortsteil Milspe wurde die Feuerwehr Ennepetal am Sonntag, den 02.08.2020, um 11:23 Uhr alarmiert. In einer Wohnung im 1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte eine Küche in voller Ausdehnung. Zur Zeit des Einsatzes befand sich noch eine Person im Gebäude, diese wurde von einem Atemschutztrupp über den baulichen Rettungsweg gerettet und anschließend rettungsdienstlich betreut. Die Feuerwehr konnte durch einen gezielten Löscheinsatz eine Ausbreitung von Feuer und Rauch auf weitere Wohneinheiten und Nachbargebäude verhindern, die Brandwohnung jedoch ist derzeit durch das massive Schadenfeuer unbewohnbar. Insgesamt wurden bei dem Einsatz 3 Personen rettungsdienstlich versorgt und betreut. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 12 Fahrzeugen, der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei, der zuständige Energieversorger und ein Fahrzeug der Kreisfeuerwehrzentrale an der Einsatzstelle. Der Einsatz konnte um 13:52 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell