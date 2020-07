Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradunfall - Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegenteilige Behauptungen machen zwei Radfahrer welche am Montagmittag gegen 12:15 Uhr auf dem Radweg am Leimbach in östlicher Richtung unterwegs waren. Auf Höhe des Wohngebietes Königswiese wollte ein 82-Jähriger Fahrradfahrer links abbiegen, ein 69-Jähriger wich diesem Manöver aus und fuhr in den Grünstreifen, wo er anschließend stürzte. Dabei verletzte er sich leicht an Nase, Ellbogen und am linken Knie.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

