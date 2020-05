Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt auf Tabakgeschäft - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 16. Mai, gegen 16 Uhr, kam es in Bochum an der Bleistraße 2 zu einem Raubdelikt auf ein Tabakgeschäft.

Eine noch unbekannte Frau betrat zum Tatzeitpunkt das Geschäft. Hier verwickelte sie die 53-jährige Angestellte zur Ablenkung in ein Verkaufsgespräch.

Dies nutzte der noch unbekannte Begleiter der Frau, um Bargeld aus der Kasse des Ladens zu entwenden.

Als die Angestellte den Diebstahl bemerkte, wollte sie dem Kriminellen das Geld wieder abnehmen. Es kam zu einem Gerangel und dem Duo gelang mit dem Bargeld die Flucht in Richtung Innenstadt.

Die tatverdächtige Frau wurde als circa 30 Jahre alt, 160 cm groß, schlanke Figur, deutsch und blasser Teint beschrieben. Sie hatte rot gefärbte, halblange Haare. Bekleidet war sie mit einem grünen Wollpulli und einer Jeans.

Ihr südländisch aussehender Begleiter wurde als circa 45 Jahre alt, 180 cm groß und mit "normaler" Figur beschrieben. Er hatte kurze, schwarze und wellige Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke und einer dunklen Hose.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitter unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell