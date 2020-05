Polizei Bochum

POL-BO: 9-jähriger Wittener stürzt mit Fahrrad

Witten (ots)

Am 15. Mai, gegen 12.30 Uhr, kam es in Witten im Bereich Marktweg / Am Hang zu einem Verkehrsunfall.

Ein 9-jähriger Wittener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Marktweg in Richtung Herdecker Straße.

In Höhe der Einmündung der Straße "Am Hang" wollte er von der Straße nach rechts auf den Gehweg fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Zweirad.

Er stürzte und musste verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

