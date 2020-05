Polizei Bochum

POL-BO: Mit dem Rad in Straßenbahngleise - Bochumerin (21) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bochumer-Innenstadt ist eine 21-jährige Bochumerin schwer verletzt worden.

Die junge Frau war am 16. Mai, gegen 18 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Bongardstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 20 geriet sie mit dem Vorderrad ihres Rennrades in die eingelassenen Straßenbahngleise.

Dadurch kam die Bochumerin zu Fall und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell