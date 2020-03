PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.03.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Pfarrbüro, Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, 23.03.2020, 12.00 Uhr bis 24.03.2020, 09:30 Uhr

(pa)Im Oberurseler Stadtteil Stierstadt kam es von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch in ein Pfarrbüro. Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür des in der Weißkirchener Straße gelegenen Büros der evangelischen Kirchengemeinde, um anschließend mehrere Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Auch eine verschlossene Innentür öffneten die Täter mit Gewalt. Nähere Informationen zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird jedoch auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden von den Bad Homburger Kriminalpolizei übernommen. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Führerschein sichergestellt, Bad Homburg / Friedrichsdorf, 23.03.2020, gg. 18.00 Uhr

(pa)Am Montagabend stellten Beamte der Polizeistation Bad Homburg in Friedrichsdorf den Führerschein eines Autofahrers sicher. Gegen 18.00 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Citroen auf dem Bad Homburger Ostring in Richtung Friedrichsdorf Schlangenlinien fahre. Auch sonst sei die Fahrweise des Mannes hinter dem Steuer auffällig. Kurz darauf konnten die eingesetzten Polizeistreifen in Friedrichsdorf an der Halteranschrift einen 36-Jährigen feststellen, der im Verdacht steht, das Fahrzeug zuvor gefahren zu haben. Da bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen war, brachten ihn die Beamten für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins erfolgte das Fertigen einer entsprechenden Verkehrsstrafanzeige. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen der Fahrweise des Citroen-Fahrers, insbesondere, wenn sie selbst dadurch gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. BMW gestreift - Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Nußgrund, 21.03.2020, 18.00 Uhr bis 23.03.2020, 09.00 Uhr

(pa)Die Polizeistation Bad Homburg sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Ober-Erlenbach nach möglichen Zeugen. Der Fahrer eines BMW 1er parkte diesen am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in der Straße "Am Nußgrund" am Fahrbahnrand. Als er seinen Wagen am Montagmorgen wieder nutzen wollte, war eine frische Beschädigung im Frontbereich der Fahrerseite festzustellen. Vermutlich hatte ein anderes Fahrzeug den schwarzen Kompaktwagen gestreift, ohne dass die verantwortliche Person sich anschließend um die Regulierung des Schadens, der auf rund 800 Euro geschätzt wird, kümmerte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

