POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 23.03.2020

1. Einbrecher an Doppelhaushälfte, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, 22.03.2020 10.45 Uhr bis 12.10 Uhr

(pa)Am Sonntagvormittag versuchten Einbrecher in Königstein, in ein Wohnhaus einzudringen. In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 12.10 Uhr unternahmen sie den Versuch, die Eingangstür einer Doppelhaushälfte in der Wiesbadener Straße gewaltsam zu öffnen. Öffnen konnten die Täter die Tür jedoch nicht, sodass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. An der Haustür verursachten sie einen Schaden von circa 100 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Vandalismus an Gartenhütte, Oberursel, An der Billwiese, 19.03.2020, 19.00 Uhr bis 20.03.2020, 15.30 Uhr

(pa)Einen Schaden von rund 500 Euro verursachten Vandalen in Oberursel an einer Gartenhütte. Wie am Freitagnachmittag durch den Besitzer der in einem Schrebergarten in der Straße "An der Billwiese" befindlichen Hütte festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Donnerstagnachmittag mehrere Stahlkugeln - vermutlich mit einer Art Zwille - auf die Hütte geschleudert. Dabei wurden die Holzfassade sowie zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. Holzplattform in Victoriapark beschädigt, Kronberg im Taunus, Victoriapark, 20.03.2020, 20.00 Uhr bis 23.20 Uhr

(pa)Am Freitagabend richteten unbekannte im Kronberger Victoriapark einen Schaden von etwa 100 Euro an einer dortigen Holzplattform an. Im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 23.20 Uhr wurden - mutmaßlich durch Tritte - zwei Holzwände der Plattform beschädigt. Die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bearbeitet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

4. Motorroller gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, 21.03.2020, 18.30 Uhr bis 22.03.2020, 12.00 Uhr

(pa)Von Samstag auf Sonntag wurde einem Bad Homburger Rollerfahrer sein Fahrzeug entwendet. Der Mann hatte seinen Motorroller der Marke "Explorer", Modell "Race GT50", am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Jacobistraße vor dem Hauseingang eines Mehrparteienhauses abgestellt. Als er ihn am Sonntagmittag wieder nutzen wollte, war der schwarze Roller, dessen Wert auf etwa 500 Euro beziffert wird, verschwunden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

5. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall, Schmitten, Niederreifenberg, Hauptstraße, 22.03.2020, gg. 17.45 Uhr

(pa)Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Schmitten wurden am späten Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Neu-Anspach bog gegen 17.45 Uhr im Schmittener Ortsteil Niederreifenberg vom Brunhildensteg nach links in die Hauptstraße ab, wo gerade ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis rückwärtsfuhr. Ein Bremsmanöver des 20-Jährigen konnte eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der Volkswagen prallte gegen das Heck des Mercedes. Dabei wurden der Neu-Anspacher sowie sein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 40-Jährige sowie ein ebenfalls in dem Mercedes befindlicher 13-jähriger Junge blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 1.800 Euro.

