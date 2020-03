PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 19.03.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher in Geschäftshaus am Werk, Oberursel, Vorstadt, 17.03.2020, 18.30 Uhr bis 18.03.2020, 07.45 Uhr

(pa)Von Dienstag auf Mittwoch waren in einem Oberurseler Geschäftshaus Einbrecher am Werk. Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 07.45 Uhr hebelten die Täter in dem in der Straße "Vorstadt" gelegenen Gebäude an den Zugangstüren zu zwei Praxen. Im einen Fall konnten sie die Tür dadurch öffnen und mehrere Hundert Euro Bargeld entwenden. Die Tür der zweiten Praxis hielt jedoch stand. Der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Büroräume, Königstein im Taunus, Limburger Straße, 17.03.2020, 18.30 Uhr bis 18.03.2020, 07.10 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch verursachten Unbekannte einen Sachschaden von rund 600 Euro bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Königsteiner Firma. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 07.10 Uhr. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangtaen die Täter in die Büroräume im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Limburger Straße. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Geparkte Autos zerkratzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 18.03.2020 bis 19.03.2020

(pa)Von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten Unbekannte in der Oberurseler Hohemarkstraße diverse Pkw. Die Fahrzeuge waren allesamt in Höhe der Haunummer 24 geparkt, als der oder die Täter den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Der Schaden an den acht Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt und bitten Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

