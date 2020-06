Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200624 - 0622 Frankfurt-Praunheim: Brandstiftung an Ford Transit

Frankfurt (ots)

(fue) In der Nacht von Sonntag, den 14. Juni, auf Montag, den 15. Juni 2020, entzündeten bislang unbekannte Täter einen in der Straße Westring, vor dem Anwesen Nummer 46, geparkten Ford Transit. Durch die Flammen wurden noch zwei daneben abgestellte Fahrzeuge, ein Opel Astra und ein VW Golf beschädigt. Bei dem Ford und dem Opel handelt es sich um Mietfahrzeuge, der Golf ist in privater Hand.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 40.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Zeugen sahen noch drei Jugendliche, die sich gegen 02.30 Uhr vom Tatort entfernten. Ob diese in Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

