Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr übersah eine 38-Jährige Fahrerin eines Nissan X-Trails einen 53-Jährigen Rollerfahrer am Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen L546 und L628. Der Rollerfahrer zog sich dabei Schürfwunden, sowie eine Fraktur des rechten Ellenbogens zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

