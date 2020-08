Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: PKW droht abzustürzen

Ennepetal (ots)

Am Samstag, 1. August 2020, wurde die Feuerweher Ennepetal zu einem Einsatz PKW droht abzustürzen alarmiert. 6 Einsatzkräfte rückten mit einem Tanklöschfahrzeug und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Beim Eintreffen an der Unfallstelle stellte sich schnell heraus, das sich keine Person mehr im verunfalltem PKW befand. Das verunfallte Fahrzeug wurde mittels einer Seilwinde von einer Böschung wieder auf die Straße gezogen und gesichert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz endete um 10:04 Uhr.

