Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 21.08.20, 13.00 Uhr, und dem 24.08.20, 08.05 Uhr, wurden von einem weißen PKW Opel Corsa, der auf einem Parkplatz in der Bella Clava in Uslar abgestellt war, die amtlichen Kennzeichen "NOM-ZZ 373" von bisher unbekannten Tätern entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell