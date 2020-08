Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat entwendet

Northeim (ots)

Moringen, Thüdinghäuser Straße, Sonntag, 23.08.2020, 20.00 Uhr bis Montag, 24.08.2020, 07:50 Uhr

LUTTERBECK (köh) - In der Nacht zu Montag kam es in der Thüdinghäuser Straße in Lutterbeck zu einem Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Dieser wurde vermutlich durch unbekannte Täter von der Hauswand gehebelt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2700 Euro.

Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, teilen diese Feststellungen bitte der Polizei Northeim unter 05551-70050 mit.

