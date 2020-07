Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Pleckhausen sowie Horhausen

Straßenhaus (ots)

In der Zeit von Freitag dem 03.07.2020 auf Samstag den 04.07.2020 kam es in Pleckhausen sowie Horhausen zu Sachbeschädigungen. Bis dato noch unbekannte Täter warfen in Pleckhausen in der Straße Auf dem Rooster einen Hohlblockstein auf einen geparkten Pkw. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe des örtlichen Bauhofs eingeworfen.

In Horhausen warfen unbekannte Täter in der Forststraße ebenso einen großen Stein auf einen geparkten Pkw.

Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, Tel.: 02634-9520, EMail.: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

