Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Baustellenschilder

Herdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht zum Freitag an einer Baustelle in der Verlängerung des Wolfweges in Herdorf zwei Verkehrsschilder. Die beiden Schilder "Achtung Baustelle" und "Durchfahrt verboten" wurden von den Ständern entfernt. Auf der Rückseite der Schilder sind die Initialen der Baustellenfirma "RS" aufgesprüht. Die neuwertigen Schilder hatten einen Gesamtwert von rund 100 EUR. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs-und Nothilfemitteln wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741 - 926-0

