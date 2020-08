Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - drei Fahrzeuge beschädigt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Sonntag, 23. August 2020, 05:00 - 05:15 Uhr,

Northeim (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum fuhr ein noch zu ermittelnder Beschuldigter gegen drei am Straßenrand des Friedrich-Ebert-Walls in Rtg. Dammstraße abgestellte Fahrzeuge (Audi, Renault, Bmw). Diese wurden alle an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Schaden von ca. 11.500 Euro. Durch eine intensiv betriebene Spurensuche vor Ort konnten Gegenstände aufgefunden werden, die einen BMW als mutmaßliches Tatfahrzeug vermuten lassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-70050) zu melden.

