Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Die Stadt Einbeck tritt vom Mietvertrag zurück

Polizei setzt Hausrecht konsequent durch - Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Northeim zu Auftrag 4135481

Northeim (ots)

Northeim, 22.08.2020, 18:00 Uhr -23:30 Uhr,

Northeim (gro)

Die zunächst abgesagte politische Veranstaltung in Einbeck-Iber fand am 22.08.2020, ab 18:00 Uhr, am Stadtrand von Northeim auf einem privaten Gelände statt. Im weiteren Verlauf wurde das Gelände durch 8 Personen aufgesucht und versucht, die Veranstaltung verbal zu stören. Vorgehaltene Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Göttingen konnten die Lage sehr schnell beruhigen.

