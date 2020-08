Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrichstraße, Samstag, 22.08.2020, 16:15 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Samstag, den 22. August 2020, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friedrichstraße. Ein 38-jähriger Göttinger befuhr die Wilhelmstraße mit einem Audi A 6, als ihm in Höhe der Hausnummer 26 ein Fahrzeug entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Das andere Fahrzeug setzte seine Fahrt einfach fort. Es soll sich vermutlich um einen VW Golf in braun oder bronze gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

