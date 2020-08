Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Teufelsmoorstraße (L153) wurde am Montagmittag kurz nach 12:30 Uhr ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 53-jährige Fahrerin eines Opels hatte die Teufelsmoorstraße aus Osterholz-Scharmbeck kommend befahren und war nach links in den Schleusenweg in Richtung des dortigen Campingplatzes abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrer der Crossmaschine, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Krad-Fahrer prallte mit großer Wucht in die Beifahrerseite des Pkw, anschließend stürzte der Mann schwer verletzt zu Boden. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um den Motorradfahrer. Zudem landete kurze Zeit später ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Letztlich wurde der Mann aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Bremer Klinik gebracht. Die Opel-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin blieben körperlich unverletzt, sie erlitten einen Schock. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie während der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei Osterholz musste die L153 beidseitig voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit an. Die Straßenmeisterei richtet kurzfristig eine Umleitung ein.

