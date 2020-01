Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 30-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit nicht zugelassenem E-Roller unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrerer Vergehen schuldig gemacht hat sich ein 30 Jahre alter Gelsenkirchener, den Polizeibeamte am Samstag, 18. Januar 2020, gegen 10.05 Uhr auf der Ückendorfer Straße in Ückendorf anhielten und kontrollierten. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er verbotenerweise mit einem E-Scooter auf dem Gehweg in der falschen Richtung unterwegs war. Zudem war an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht. Auch das ist nicht erlaubt. Bei der Sachverhaltsaufnahme gewannen die Beamten zudem den Eindruck, dass der Mann Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert haben könnte. Da er zugab, am Abend zuvor einen "Joint" geraucht und am Morgen ein Glas Whisky getrunken zu haben, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen gegen den Mann.

