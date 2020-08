Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In zwei Gartenhütten eingestiegen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Zeit vom 10. August bis zum 24. August ist ein bislang unbekannter Täter in zwei Gartenhütten, die auf einem Gartengrundstück in der Gartenkolonie am Hohen Weg stehen, eingestiegen. von den beiden Hütten wurden jeweils die Vorhängeschlösser aufgebrochen. Aus dem Innern wurden diverse Gegenstände, wie Notstromaggregat, Rasentrimmer, ein Autoradio sowie mehrere Kisten Leergut entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Eventuelle Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell