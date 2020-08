Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schaufenstervitrine beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Moritzgasse, 20.07.2020 bis 20.08.2020 Bad Gandersheim (uhd), im Tatzeitraum vom 20.07.2020 bis 20.08.2020 beschädigte ein unbekannter Täter eine Schaufenstervitrine aus Glas. Die 62-jährige Eigentümerin eines Einzelhandelsgeschäftes verließ ihr Geschäft und mehrere dazugehörige separate Schaufenstervitrinen, am 20.07.2020, ordnungsgemäß und in intaktem Zustand. Aufgrund einer betriebsbedingten Abwesenheit von ca. 4 Wochen, musste sie am 20.08.2020 dann feststellen, dass eine von mehreren Schaufenstervitrinen aus Glas mutwillig beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 EUR. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

