Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Radfahrerin fährt in Auto und flüchtet - leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (12. Mai 2020) ist eine Radfahrerin an der Luisenstraße in ein wartendes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Bei dem Zusammenstoß hat sie sich leicht verletzt. Die Polizei sucht nach der Frau und Zeugen.

Gegen 15:45 Uhr fuhr die 48-jährige Fahrerin eines Daimler aus ihrer Tiefgarage. Als sie noch auf dem Gehweg stand, stieß plötzlich eine Radfahrerin mit ihrem Auto zusammen und fiel zu Boden. Die Autofahrerin stieg aus und fragte umgehend nach ihrem Wohlbefinden. Die Radfahrerin entschuldigte sich und gab an, nicht verletzt zu sein, fasste sich aber, offenbar verletzt, an ihre Schulter. Dann stieg sie auf ihr Rad und fuhr weiter.

Die 48-jährige blieb mit ihrem beschädigten Auto zurück. Eine Personenbeschreibung konnte sie nicht abgeben.

Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin und bittet sie, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollten Zeugen etwas beobachtet haben, können diese sich ebenfalls unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden.(224)

