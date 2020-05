Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Versuchter Einbruch in eine Wohnung - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020, in der Zeit von 17.45 - 19.20 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nikolaus-Groß-Straße, Nähe Traarer Straße, einzubrechen. Dabei versuchten die Unbekannten eine Balkontüre im ersten Obergeschoss des Hauses aufzuhebeln. Glücklicherweise blieb es bei dem Versuch. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (222)

