POL-KR: Fischeln: Gartenmöbel angezündet - Keine Verletzten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (12. Mai 2020) haben Unbekannte im Garten eines Einfamilienhauses Am Saxhof mehrere Gartenmöbel angezündet.

Die Tochter der Familie bemerkte die Flammen, informierte die Feuerwehr und begann bis zu deren Eintreffen mit den Löscharbeiten. Durch die Hitzeeinwirkung platzte eine Scheibe und wurde komplett zerstört. Zudem wurden die Markise und die Jalousie beschädigt.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei schließen einen technischen Defekt als Brandursache aus. Es handelt sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (223)

