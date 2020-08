Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Brand von Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der ehemaligen Saline in Salzderhelden

Northeim (ots)

37574 Einbeck - Salzderhelden, Kleingartenanlage an der ehemaligen Saline, Dienstag, 25. August 2020, 21:14 Uhr,

Einbeck - Salzderhelden (Gro)

Durch Anwohner wurde ein Brand in der Kleingartenanlage an der ehemaligen Saline in Salzderhelden gemeldet. Auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass zwei Parzellen der Kleingartenanlage, die sich ca. 50 Meter voneinander entfernt befinden, brandbetroffen sind. In einer Parzelle brannte ein Gebäude komplett und ein Gebäude teilweise herunter, in der anderen Parzelle brannte das Gebäude komplett herunter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, die Brandorte wurden beschlagnahmt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung inklusive Einsatz des Polizeihubschraubers nach verdächtigen Personen verlief negativ. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen durch die bereits in der PI Northeim zu diesem Komplex eingerichte Ermittlungsgruppe aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Einbeck, Salzderhelden, Vogelbeck, Sülbeck, Immensen, Drüber, Langenholtensen und Edesheim sowie das THW und das DRK Einbeck (zum Eigenschutz).

