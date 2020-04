Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Motorradfahrer gefährdet Kleinkind

Wismar (ots)

Am frühen Abend des 22. April wurden eine Streife des Polizeihauptreviers Wismars anlässlich einer Gefährdung des Straßenverkehrs in die Kleingartenanlage Mecklenburger Hufe gerufen. Vor Ort schilderte die Anzeigenerstatterin, dass sie zusammen mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann einen Spaziergang durch die Anlage gemacht hätten. Gegen ca. 17:00 Uhr sei ihnen dann ein Cross-Motorrad mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen. Das Krad sei dabei direkt auf den Kinderwagen, in dem sich ihre Tochter befand und der von ihrem 12-jährigen Sohn geschoben wurde, zugefahren. Nur durch ihr Eingreifen habe eine Kollision verhindert werden können. Der als ca. 170 cm groß mit schwarzem Helm und Lederkombi beschriebene Biker, habe seine Fahrt mit seiner auffälligen neon-orangenen Crossmaschine fortgesetzt. Die Fahndung der eingesetzten Beamten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei blieb erfolglos.

Die Wismarer Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 03841/203 0.

