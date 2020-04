Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Metelsdorf (ots)

Gestern nahm das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf vier Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Unbekannte Täter hatten offenbar im Zeitraum 17.-20. April insgesamt vier Autobahnbrücken mit Graffiti-Schmierereien versehen. Auf der A 20 waren die Überführungen in Höhe Dorf Mecklenburg sowie Neukloster und auf der A 14 die Brücken Cambs und Dobin am See betroffen. Großflächig, jeweils im zweistelligen Quadratmeterbereich, versahen sie Betonwände unter anderem mit Tags wie "ANTIFA", "161" "ACAB". Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Herstellung der Schmierereien, vermutlich unter Ausnutzung der Dunkelheit, dürfte sehr zeitaufwendig gewesen sein. Es ist folglich nicht auszuschließen dass der/die Täter bei der Tatausführung, bzw. sein/ihr in Tatortnähe abgestelltes Fahrzeug beobachtet wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der 03841/7966 0 entgegen.

