POL-UL: (BC) Biberach - Spinde aufgebrochen

Wenig Beute machten Unbekannte zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen in Biberach.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter in einem Gebäude in der Theaterstraße. Möglicherweise gingen sie durch unverschlossene Türen in das Innere, weil diese wegen Arbeiten offen standen. Am Sonntagmorgen waren zwei Spinde aufgebrochen und aus einer Kasse fehlte ein kleiner Geldbetrag. Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07351/4470) gegen die Täter. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

